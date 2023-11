Riparte stasera, con l’anticipo del campionato di Divisione Regionale 2, il lungo weekend di basket regionale.

Serie B Regionale Femminile. Riflettori puntati sul big match tra Virtus Cagliari e Mercede Alghero. Sono entrambe a punteggio pieno (le algheresi hanno però già osservato il turno di riposo). Per le virtussine l’obiettivo è allungare in classifica, per la Mercede la possibilità di agganciare la vetta. Il programma della sesta di andata: Cus Cagliari-Basket Quartu, domani ore 18; Su Planu-Astro, domani ore 19; Virtus Cagliari-Mercede Alghero, domani ore 18; San Salvatore-Basket Nulvi (28/12); Antonianum-Condor, domani ore 18.30. Riposa Chelu Coffee&More Elmas.

Divisione Regionale 1. La quinta giornata riparte con, in testa alla classifica, un quartetto composto da San Salvatore, Carbonia, San Sperate e La Casa del Sorriso Su Planu. Il quadro delle partite: Iglesias-Astro, domani ore 18.30; Carbonia-Demones Ozieri, domani ore 18.30; San Salvatore-Klass Basket Coral 93, domenica ore 18; Oristano Basket-San Sperate, sabato ore 18.30; Terralba-Genneruxi, domani ore 19; La Casa del Sorriso Su Planu-Atletico Cagliari, domenica ore 19.

Divisione Regionale 2. Si riparte oggi l’anticipo del girone A Sud tra Primavera Gonnosfanadiga e Beta Cagliari. In programma la quarta giornata di andata. Sempre nel girone A, nel recupero della seconda giornata, il Serramanna ha vinto a Marrubiu per 52-60. Le partite del weekend. Girone A: Marrubiu-Mogoro, domani ore 19.30; Primavera-Beta, oggi, ore 21; Genneruxi-Sinnai, domenica ore 19.30; Serramanna-Basket Quartu, domenica ore 18.30. Riposa Azzurra Oristano. Girone B: Poetto-Madas Siliqua, domenica ore 21; Carloforte-Spirito Sportivo, sabato ore 19; Su Planu-Condor, domenica ore 20; Su Stampu Assemini-Jolly Dolianova, domani ore 19. Riposa Carbonia. Girone Nord: Sap Alghero-Basket Ploaghe, domani ore 20; Aurea Sassari-S. Elene, domenica ore 18; Arzachena-CMB Porto Torres, domenica ore 18; Basket 90 Masters-Nulvi, sabato ore 19.30; Santa Croce Olbia-Sennori (08/11). Riposa Pallacanestro Nuoro.

