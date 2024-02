Giornata molto interessante, la quinta di ritorno del torneo di Divisione Regionale 1. Lo scontro diretto per la vetta non tradisce le attese e incorona La Casa del Sorriso Su Planu, al termine della combattuta ed emozionante sfida contro l’Atletico Cagliari.

Il big match. La vetta solitaria è, di nuovo, del Su Planu che supera l’Atletico per 70-80, dopo un tempo supplementare. La gara vive sulle ali dell’equilibrio sin dall’avvio (17 pari al 10’). La Casa del Sorriso mette la testa avanti al termine del secondo quarto, ma con un vantaggio di soli 2 punti (32-34). Terzo quarto ancora combattuto e intenso, ma con i selargini sempre avanti di 1 punto (45-46). Ultima frazione punto a punto e al 40’ il tabellone segna il punteggio di 65-65. Nell’overtime vince la maggior lucidità del quintetto allenato da Marcello Ibba, alla dodicesima gioia stagionale. Miglior realizzatore è Ancona, de La Casa del Sorriso, con 21 punti.

L’aggancio. In seconda posizione l’Atletico Cagliari viene raggiunto dal San Salvatore Selargius che ottiene la sesta vittoria di fila battendo a domicilio la Klass Coral Alghero per 48-80. Allungo ospite nel primo quarto (9-30 al 10’), mentre prima dell’intervallo gli algheresi risalgono a -15 (24-39). Selargini che al rientro dal riposo lungo non concedono spazi alla formazione di casa e arrivano al +19 del 30’ (40-59). Ultima frazione di gestione e ulteriore allungo ospite, fino al +32 finale. Miglior realizzatore della gara è Borghero, del San Salvatore, con 20 punti.

Il trio. Alle spalle segue il terzetto Demones Ozieri, Genneruxi, Carbonia. Tra gli incontri dello scorso weekend lo scontro diretto tra ozieresi e minerari. Vince la Demones (alla quarta vittoria di fila) per 96-72. Padroni di casa sempre avanti nel punteggio (48-35 al 20’), trascinati dai 37 punti di Pilo. Successo anche per il Genneruxi che sconfigge il Terralba per 92-64. Terralbesi meglio in avvio (16-26 al 10’), ma nel secondo quarto vengono fuori i cagliaritani che ribaltano la situazione (42-34 al 20’). Divario scavato ulteriormente al rientro dall’intervallo lungo, fino al +28 della sirena finale. Protagonista di serata è Serra, del Genneruxi, con 25 punti.

Le altre. Chiude il quadro delle partite le vittorie di San Sperate e Astro. I primi si impongono contro l’Oristano Basket per 73-57. Avvio favorevole agli oristanesi (16-24 al 10’), raggiunti all’intervallo sul 36 pari. Nella seconda parte i padroni di casa aumentano l’intensità e vanno sul +15 al 30’ (62-47). Nell’ultimo quarto, i “gherreris” controllano e portano a casa la vittoria, grazie anche ai 17 punti di Orrù. L’Astro, invece, supera Iglesias per 86-66. Primi 2 quarti in equilibrio (41-34 al 20’), con il break decisivo dei padroni di casa che arriva nel terzo quarto (69-48 al 30’). Da segnalare, per l’Astro, i 26 punti di Sassaro.

