Weekend che regala qualche sorpresa nei due campionati regionali femminili di basket. L’unica costante è sempre la stessa, la vittoria della Virtus Cagliari, seppur con qualche sofferenza, in Serie B.

Serie B. Le virtussine si impongono (17esima vittoria stagionale) per 66-48 sulle selargine. Le ragazze allenate da Fabrizio Staico vanno sul +8 (21-13 al 10’), me non riescono ad allungare nel secondo quarto (32-27 al 20’) e il San Salvatore rimane a contatto fino a fine terza frazione (43-38 al 30’). Ultimo quarto di marca Virtus, che arriva più fresca e allunga fino al 66-48 dell’ultima sirena. Miglior realizzatrice è Poddighe, del San Salvatore, con 17 punti. Alle spalle colpo della Kiron Elmas, che espugna il parquet della seconda forza del torneo, l’Antonianum Quartu, per 40-46. Punteggio basso e difese che prevalgono. Avvio quartese (10-9 al 10’), al quale risponde il quintetto allenato da Nello Schirru nella seconda frazione (19-23 al 20’). Al rientro dall’intervallo ancora equilibrio, con le masesi a mantenere un vantaggio costante (30-34 al 30’) fino al +6 finale. All’Antonianum non bastano i 16 punti realizzati da Ljubenovic, miglior realizzatrice. Chiude il quadro delle gare (Mercede Alghero-Cus Cagliari è stata rinviata al 6 aprile) la netta vittoria dell’Astro contro la New Basket Ploaghe per 63-37. Break decisivo nella seconda frazione (31-18 al 20’) e nuovo allungo nell’ultimo quarto. Nell’Astro, Argiolas è top scorer con 18 punti.

Serie C. Doppio recupero nella fase a “orologio”. In campo la capolista Basket 90 che si impone per 63-47 contro il Basket Quartu. Per le sassaresi, ennesima prova solida, e vittoria numero 14 in stagione. Nell’altro recupero vince anche la seconda in classifica, il Basket Nulvi, contro la Pallacanestro Nuoro, per 74-56. Partita in equilibrio per metà gara con le padroni di casa che allungano solo al rientro dagli spogliatoi. Alle nuoresi non bastano i 19 punti segnati da Onnis. Dopo il recupero di oggi tra Coral Alghero e Basket 90 (palla a due alle 19.30) partirà la fase playoff.

