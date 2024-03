Solo tre partite nella decima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B Femminile di basket. Salta il big match del weekend, mentre la sfida tra Chelu Coffee&More Elmas e San Salvatore è stata rinviata al prossimo 16 marzo.

Virtus-Cus. L’incrocio tra le prime due della classe era atteso. Di fronte l’imbattuta capolista, la Virtus, e l’immediata inseguitrice, il Cus Cagliari, che segue a 4 punti di distanza. Sabato mattina, però, il cambio di programma: la coppia arbitrale inizialmente designata dà forfait per problemi di salute, la federazione cerca di rimediare ma non riesce a trovare due nuovi direttori di gara per la sfida. Di conseguenza tutto rinviato e nuova data che verrà ufficializzata nei prossimi giorni.

Le altre gare. Si parte dall’unico colpo esterno, quello del Condor Monserrato che si impone sul parquet del Basket Quartu per 52-60. Per le monserratine è la terza vittoria di fila. Ospiti sempre avanti e break deciso nel corso del secondo quarto (21-35 al 20’). Reazione quartese nella seconda parte di gara (36-47 al 30’) e sforzo finale che accorcia il divario fino al -8 del 40’. La miglior realizzatrice è, Astero, del Basket Quartu, con 18 punti. Successo casalingo, invece, per la Mercede Alghero che supera l’Astro per 79-64. Dopo un avvio di marca ospite (12-16 al 10’), le algheresi reagiscono ed effettuano il sorpasso nel secondo quarto (45-34 al 20’). Astro che si riporta sotto al rientro dall’intervallo lungo (55-51 al 30’), ma negli ultimi 10’ il quintetto allenato da Manuela Monticelli allunga nuovamente. A fine gara, le migliori saranno Galluccio e Pysmennyk, della Mercede, con 26 punti.

Infine, vittoria del Su Planu, contro Nulvi, per 60-43. Selargine che effettuano il break già nel secondo quarto (38-14 al 20’). Nulvesi che accorciano il divario nella terza frazione (45-32 al 30’), me cedono nuovamente qualcosa nel finale. Top scorer della gara è Pintauro, del Su Planu, con 15 punti.

