Punto di snodo importante nel campionato regionale di Promozione di basket. Al Sud si giocano poche partite, ma tutte importanti in chiave classifica; al Nord, invece, l’ultima giornata della regular season vedeva lo scontro diretto per la vetta.

Sud. Non giocano Basket Iglesias e Jolly Dolianova e ne approfitta lo Spirito Sportivo Cagliari che batte il Beta Pirri per 69-59 e aggancia la vetta. Cagliaritani che, dopo un primo quarto equilibrato, passano a condurre prima dell’intervallo (31-24 al 20’). Al rientro dal riposo lungo allungo decisivo che porta il quintetto allenato da Tonio Canalis sul +21 (57-36 al 30’). Reazione ospite sul finale, grazie anche ai 18 punti personali di Vacca, miglior realizzatore della gara. Terzetto in vetta, dunque, inseguito dalla coppia composta da Sinnai (che giocherà stanotte nel posticipo con il Basket Quartu) e Condor Monserrato, vittorioso per 66-53 contro Serramanna. Monserratini che allungano in doppia cifra nel secondo quarto (39-28), per poi consolidare il vantaggio fino al termine. Miglior realizzatore è Fiorellino, del Condor, con 17 punti. Chiude, infine, il quadro delle gare, il colpo esterno dei Madas Siliqua a Terralba (55-67), grazie ad un’ottima gestione del finale di gara.

Nord. A chiudere la regular season era lo scontro diretto al vertice tra Demones Ozieri e Pallacanestro Nuoro. La capolista non si fa sorprendere e porta a casa la vittoria per 65-58. Partita che il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni ha comandato nel punteggio nell’arco del primo tempo (44-34 al 20’). Il terzo quarto, però, è di marca ospite che concede nulla all’attacco avversario (0 punti segnati nella frazione) e impatta nel punteggio al 30’ (44-44). Negli ultimi 10’, però, la Demones riprende in mano la situazione e riallunga fino al 65-58 finale. Miglior realizzatore della gara è Serra, tra gli ozieresi, con 29 punti personali. Nelle altre sfide di giornata, netta vittoria di Nulvi (Mattu il migliore con 16 punti) contro l’Arzachena, per 81-28 e colpi esterni di Aurea Sassari e Ichnos Nuoro. I primi vincono 52-65 contro la 80&Co. Basket mentre l’Ichnos Nuoro si impone di misura sul campo del Sant’Orsola (52-54).

© Riproduzione riservata