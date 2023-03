Guidata da un’Esperia Cagliari che punta a migliorare il suo filotto di vittorie consecutive, riparte il weekend di Serie C Gold e Silver.

C Gold. È un’Esperia con il morale alle stelle quella che si prepara per la terza giornata della fase a orologio del campionato. La compagine allenata da Federico Manca attende la visita del Cassino, domani alle 17. Gli esperini sono reduci da 6 vittorie consecutive, sono in settima posizione a quota 24 punti (assieme a Palestrina e Frascati) e hanno il morale alto, grazie alle ultime positive prestazioni sul parquet e alle buone notizie in arrivo dalla federazione sulle promozioni a disposizione per la prossima Serie B Interregionale (passate da 5 a 8). Il pensiero unico di Manca, però, al momento, è sulla sfida a Cassino. “Sarà una partita molto impegnativo – commenta il coach esperino – perché affrontiamo una squadra fisicamente e atleticamente buona, che ha le nostre caratteristiche, attacca veloce nei primi secondi dell’azione, gioca tanti possessi e tira tantissimo da 3. Dovremmo essere molto attenti e riuscire a imporre il nostro gioco in casa per vincere la partita”.

C Silver. Il programma della quinta giornata della fase a orologio propone 3 sfide su 4 in totale. Oltre al turno di riposo che osserverà la Manitech Elmas, hanno rinviato la loro sfida al 20 aprile prossimo anche Basket Uri e Sef Torres. Si parte sabato, alle 18, con due match: uno è il derby sassarese tra Sant’Orsola e Cus Sassari, mentre il secondo è quello che vede Il Veliero Calasetta ospitare l’Olimpia Cagliari. Domenica in campo la capolista Ferrini, nel derby quartese contro l’Antonianum. Al pala Antonianum la palla a due è prevista per 18.30.

