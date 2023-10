Prima giornata favorevole alle compagini che hanno giocato tra le mura domestiche nel torneo di “Divisione Regionale 1”. Su 5 gare disputate (la sesta, Carbonia-Oristano Basket è posticipata a mercoledì), 4 sono state a favore delle formazioni di casa.

Il colpo esterno. L’unica “corsara” è stata il San Sperate, che ha espugnato il parquet della matricola Saab Terralba per 72-95. I padroni di casa, formazione giovanissima, sentono l’emozione della prima e si fanno sorprendere in avvio (13-30 al 10’). Il San Sperate, trascinato dal “terralbese” Porcu (alla fine 28 punti per lui) allunga il divario all’intervallo (33-57). Nella seconda parte di gara gli ospiti controllano i tentativi della formazione di casa e portano a casa il successo.

Tripla cifra. È quella che hanno toccato San Salvatore Selargius e i neo-promossi della Demones Ozieri, nell’esordio stagionale. I selargini si sono imposti per 116-54 contro il Basket Iglesias, altra new entry del torneo. I giallo-neri “volano” nei primi due quarti (67-23 al 20’), ipotecando la vittoria già all’intervallo. A fine gara, inoltre, tra gli uomini allenati da Fabrizio Asunis ci saranno i due top scorers, Uda e Borghero, con 23 punti a testa. La Demones, invece, dopo essere stata sotto nel primo quarto (26-30 al 10’) e sul +9 all’intervallo (54-47), si scioglie e batte 110-73 la Coral Alghero. Il migliore della gara è Pilo, neo-acquisto ozierese, con 35 punti.

Le altre. Le vittorie de La Casa del Sorriso Su Planu e dell’Atletico Cagliari chiudono il quadro della prima giornata. I primi si impongono per 85-59 contro l’Astro. I cagliaritani, invece, superano il Genneruxi per 75-57. In quest’ultima gara equilibrio per i primi due quarti (37-33 al 20’) e allungo decisivo dei padroni di casa che arriva al ritorno dal riposo lungo. Miglior realizzatore è Cau, dell’Atletico, con 25 punti.

