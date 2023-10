Il derby di Quartu Sant'Elena si colora di biancoverde. Prosegue la corsa in vetta della Ferrini Delogu Legnami, che supera per 91-76 i "cugini" dell'Antonianum e porta a casa il quarto successo su altrettante gare giocate nel campionato di C Unica. Dopo una partenza difficile (vantaggio ospite al 10' sul 25-22), il quintetto dei coach Cocco ed Elia ha preso il sopravvento guidato anche dai giovani Porrà e Marras. A incidere nel bilancio finale, però, sono stati i "soliti" Samoggia (28 punti e 12 rimbalzi) e Graviano (19 personali). Da segnalare, in casa Antonianum, le pesanti assenze di Piras e Passa.

Salta il fattore campo nelle altre quattro gare: Sennori ci prende gusto, e dopo aver espugnato Calasetta va a vincere anche sul parquet del Cus Sassari (72-59) trascinata dal tantem Cordedda (23) - Merella (18).

Corsara anche l'Olimpia Cagliari, che centra la sua terza vittoria in stagione violando il PalaSimula di Sassari, tana della Torres di Antonio Carlini: 80-76 il finale in favore dei "Pumas", guidati offensivamente da Frattaroli (21), Piras (19) e Pili (18).

Super Werlich si scatena in attacco (29 a referto) e permette al Veliero Calasetta di passare a Sassari contro la Dinamo Academy Alghero (93-88). Agli uomini di Mura non basta la gran prova di Casu (32) e un terzo quarto caratterizzato da un parziale positivo di 31-21.

La sfida tra ultime della classe, infine, sorride alla Manitech Elmas, vittoriosa per 71-58 a Sestu contro l'Astro (14 di Olla). La formazione di Roberto Frau resta al palo, solitaria all'ultimo posto in classifica.

Ferrini-Antonianum 91-76

Delogu Legnami: Porrà 6, Graviano 19, Saba 2, Vadilonga, Pedrazzini 17, Pisu, Samoggia 28, Fois 5, Madau, Marras 14. Allenatore Cocco

Antonianum: Astara 13, Pau 6, Pirisi 3, Tiragallo ne, Ruggeri, Saddi 3, Dessì ne, Jordan 21, Onnis 24, Piludu 6. Allenatore Bogo

Parziali: 22-25; 50-38; 72-60



Cus Sassari-Sennori 59-72

Sassari: Dongu, Spanu 16, Onali, Campus 5, Cecchini 14, Piras 5, Demartis, D’Elia 12, Canu, Lizzeri 7, Gaio, Ruiu. Allenatore Sassu

Innovyou: Melis ne, Nieddu ne, Corrias, Cordedda 23, Cherchi 8, S. Piras 6, Doneddu ne, M. Piras 6, Merella 18, Marreu, Pisano 11, Medda. Allenatore Piras

Parziali: 13-18; 41-41; 55-51



Torres-Olimpia 76-80

Sef Torres: Carta 8, Dore 26, Raffo 2, Biolchini 17, Tanda ne, M. Piredda 2, N. Pisano 12, Canu, S. Piredda 3, Cabras 6, Panai ne. Allenatore Carlini

Olimpia Cagliari: Piras 19, Chessa 2, Mercenaro 4, Tocco 7, Piana, Motzo, Palazzi, Frattaroli 21, Arena, Pili 18, Pandori ne, Corsi 9. Allenatore Zucca

Parziali: 24-13; 48-36; 62-55



Academy-Calasetta: 88-93

Alghero: S. Casu 8, Macciocu, Obino 2, Denti 3, Pittirra 16, Giua 1, E. Casu 32, Vasselli 7, Barabino 2, Fall, Mura 3, Desole 14. Allenatore Mura

Calasetta: Mattana 2, Barreiro 11, S. Zucca 9, Werlich 29, Boi 7, Porricino ne, Ivaldi 6, Paddeo 14, Salis 15, Vigo. Allenatore Magiera

Parziali: 21-23; 33-46; 64-70



Astro-Elmas 58-71

Astro Cagliari: Cau ne, Susini, A. Bonacci 15, Balia ne, Kalz 7, Sanciu 11, L. Bonacci 4, Molinas, Badellino 9, Poma 9, Bonomo 3. Allenatore Frau

Manitech Elmas: Biggio 8, Secci ne, Podda 5, Oppo ne, Boi 2, Di Ciaula 10, Olla 14, Vadilonga 13, Boetti 7, Pinna ne, Carrucciu 12. Allenatore Benucci

Parziali: 18-14; 26-35; 35-48

