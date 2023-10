La vetta della C Unica di basket è già affare esclusivo della Ferrini Delogu Legnami. La squadra allenata da Daniele Cocco e Nicola Elia espugna il PalaSimula di Sassari nella sfida al vertice contro il Sant'Orsola e firma il tris di successi (77-68). Decisiva, come sempre, la premiata ditta Graviano-Samoggia (25 personali per il primo, 18 per il secondo). Prova coraggiosa, comunque, per i giovani arancioneri di Porcu, capaci di giocare alla pari per oltre 20 minuti.

Prima affermazione di sempre in Serie C per Sennori, che espugna a sorpresa il parquet di Calasetta (76-61) mettendo in mostra i suoi giocatori più esperti: Pisano (21), Merella (18) e soprattutto Cordedda (22).

Domenica da protagoniste per i due club in orbita Dinamo Sassari: l'Academy Alghero sorride al PalaEsperia, regolando per 74-65 l'Olimpia Cagliari (22 di Casu, 17 di Vasselli), mentre la Torres passa a Quartu contro l'Antonianum (90-75) beneficiando anche del "prestito" dalla prima squadra del talento classe 2005 Riccardo Pisano (22), poche settimane fa in quintetto per coach Bucchi nella sfida contro Napoli.

Resta ancora in fondo alla classifica l'Astro Cagliari, superata a Sassari dal Cus per 73-65 (29 per D'Elia).

Sant’Orsola-Ferrini 68-77

Sassari: Bergdolt, Vargiu 6, Puggioni 11, Ledda ne, Serra 14, Aroni 2, Desole 4, Fara 6, Manca 19, Gueye ne, Scanu Manunta, Fancello 6. Allenatore Porcu

Delogu: Porrà, Graviano 25, Saba, Vadilonga 2, Pedrazzini 11, Pisu 1, Samoggia 18, Fois 3, Madau, Marras 17. Allenatore Cocco

Parziali: 15-20; 32-31; 55-59



Cus Sassari-Astro 73-65

Sassari: Dongu, Cecchini 12, Spanu 13, Onali, Campus 4, Piras 7, Demartis, D’Elia 29, Canu, Lizzeri 6, Gaio 2, Ruiu. Allenatore Sassu

Astro: Cau, Susini 2, A. Bonacci 15, Balia ne, Kalz 9, Sanciu 10, Solinas, Badellino 13, Poma 10, Bonomo 6. Allenatore Frau

Parziali: 18-20; 34-40; 53-48



Calasetta-Sennori 61-76

Il Veliero: D. Zucca ne, Mattana 9, Barreiro 19, Corsentino ne, S. Zucca 10, Werlich 7, Boi ne, Rombi ne, Ivaldi 4, Salis 12, Vigo. Allenatore Magiera

Innovyou: Nieddu ne, Corrias, Medda, Cherchi 3, S. Piras 8, M. Piras 1, Merella 18, Cordedda 22, Marreu 3, Pisano 21, Bertolini, Presta ne. Allenatore G. Piras

Parziali: 14-22; 27-38; 47-54



Olimpia-Academy 65-74

Cagliari: Piras 14, Mercenaro 15, Tocco 10, Piana, Palazzi 1, Dessì ne, Motzo 2, Chessa 3, Pili 11, Pandori, Corsi 9, Terrosu. Allenatore Zucca

Alghero: S. Casu 3, Denti 7, Obino, Pitirra 9, Giua, Angius, E. Casu 22, Vasselli 17, Fall 2, Mura, Macciocu 1, Desole 13. Allenatore Mura

Parziali: 16-20; 30-39; 44-46



Antonianum-Torres 75-90

Antonianum: Astara 7, Pau 7, Pirisi 2, Piras 16, Tiragallo 1, Saddi 11, Dessì 15, Jordan 15, Onnis 10, Piludu 6. Allenatore Bogo

Sef Torres: Carta 3, Dore 16, Raffo 7, Biolchini 7, Basoli 10, Tanda, M. Piredda 3, N. Pisano 7, Canu 3, S. Piredda 8, R. Pisano 22, Cabras 4. Allenatore Carlini

Parziali: 20-17; 34-40; 49-67

