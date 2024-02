Seconda trasferta consecutiva per la Techfind Selargius nella Serie A2 Femminile di basket. Dopo i ko in serie contro Derthona, Valdarno e Mantova, le giallonere provano a riprendere la marcia positiva sul parquet della Dimensione Bagno Carugate, formazione 11esima in classifica a quota 8 punti (sabato, palla a due alle 16). Impegno sulla carta abbordabile per il San Salvatore, che occupa la settima piazza con 10 lunghezze di vantaggio sulle lombarde.

Simone Righi, tecnico delle selargine, si attende una decisa inversione di rotta dopo la prestazione deludente di Mantova: «Abbiamo sbagliato l’approccio, loro hanno mostrato più grinta di noi», afferma, «c'è stato un tentativo di rientro, ma senza arrivare alla qualità di gioco che siamo abituati a esprimere».

Ora altro giro e altra corsa: «Abbiamo affrontato bene l'ultima settimana di allenamenti», aggiunge, «l’energia è ottima così come la voglia di lavorare sui dettagli. Menzione speciale alle più giovani che ci stanno dando una grossa mano e che si allenano con sempre più entusiasmo e professionalità. Cercheremo di arrivare alla gara di domani nelle migliori condizioni possibili e non ho dubbi che succederà».

