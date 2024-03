Dopo l'avventura in Coppa Italia di Roseto, terminata ai quarti di finale, la Techfind Selargius fa nuovamente rotta verso il campionato di Serie A2 Femminile: domenica, davanti al pubblico amico di viale Vienna (ore 17) le selargine se la vedranno con la Cestistica Spezzina, altra formazione in corsa per un posto nei playoff (nono posto con 20 punti).

Attualmente sesta in graduatoria con 26 punti, la squadra di coach Simone Righi cerca un successo che consenta di riagganciare le formazioni che la precedono, ovvero Broni e Mantova.

«Siamo rientrate da un weekend entusiasmante», dice la capitana giallonero Silvia Ceccarelli, «nonostante la sconfitta abbiamo giocato una buona partita contro una squadra molto competitiva come Roseto, e questo ci ha dato ancor di più la consapevolezza del nostro valore e del fatto che possiamo giocarcela con chiunque».

In settimana la Techfind si è rimessa in marcia: «Siamo riuscite ad allenarci con più continuità in vista della partita contro La Spezia», sottolinea l'esterna di Ostia, «affrontiamo una squadra che all’andata ci ha saputo mettere in difficoltà, costituita da personalità giovani che giocano in velocità e con molta energia. Per questo sarà fondamentale tenere alta l’intensità e la concertazione sin da subito, cercando di limitare al minimo i “passaggi a vuoto” che purtroppo registriamo ancora durante le partite».

Ceccarelli chiude spronando le compagne: «La gara di domenica è di fondamentale importanza», evidenzia, «mancano sempre meno partite e ora più che mai è fondamentale fare punti per assicurarci un posto tra le prime otto che disputeranno i playoff. Affronteremo La Spezia con la grinta necessaria per fare risultato e far divertire il nostro pubblico».

© Riproduzione riservata