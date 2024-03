Quasi 30 minuti al comando non bastano. La Techfind Selargius cade in casa dell'Aran Cucine Roseto (59-51 il finale) e saluta le Final Eight di Coppa Italia dell'A2 Femminile.

Autrici di una prestazione generosa, le giallonere sono riuscite a mettere alla frusta le rivali per larghi tratti dell'incontro. Nel finale, però, il vento è cambiato: guidate da una super Cecili (ex Cus Cagliari), le abruzzesi hanno girato l'inerzia del match piazzando un break di 20-6 negli ultimi 11 minuti che ha spalancato le porte della semifinale contro Castelnuovo Scrivia.

Vani, in casa selargina, i 15 personali di Pavrette, trascinatrice per buona parte del match nonostante le condizioni fisiche non perfette.

La gara. In avvio Pavrette trova subito un buon feeling col canestro e guida le compagne sul +4. Roseto fatica a entrare in partita, mentre Mura, sul fronte opposto, è bruciante negli uno contro. Le padrone di casa si affidano alle ricezioni interne delle proprie lunghe e si sbloccano, ma sulla sirena del primo periodo Pandori manda a segno il canestro che tiene tutto in equilibrio (16-15).

Il quintetto di Buzzanca fatica tantissimo a realizzare nel secondo quarto, mentre in casa San Salvatore si scatena El Habbab, ispiratrice del parziale che porta le selargine a toccare il +6. La lunga fiorentina dialoga splendidamente con Pavrette, facendo soffrire le lunghe rosetane. Nel momento di difficoltà, l'Aran Cucine si affida ai canestri di Cecili, ma a metà partita il vantaggio è ancora giallonero sul 39-36.

Al rientro in campo le due formazioni danno vita a una sorta di sagra dell'errore, con i canestri realizzati che si contano sulle dita di una mano. La Techfind approfitta della confusione per piazzare un nuovo tentativo di allungo sul +6 grazie alla tripla in transizione di Ceccarelli (45-39). Tradita da Miccio (2/13 dall'arco), Roseto sembra arrancare, ma a riaccenderla ci pensa Cecili: la playmaker segna a ripetizione, e dopo aver rimesso le cose in parità al 30' (45-45) ispira il 10-0 di parziale che consegna l'inerzia alla sua squadra. La rotazione esigua si fa sentire sulle gambe di Ceccarelli e compagne, che esaurisono la benzina e non riescono più a rispondere. Allora nel finale Roseto può controllare il vantaggio e staccare il pass per la semifinale.



Roseto Basket-San S. Selargius 59-51

Aran Cucine Roseto: Aispurua 5, Sorrentino 8, Obouh-Fegue 6, Cecili 21, Miccio 8, Resemini ne, Botteghi ne, Bona 9, Bardarè ne, Mattera 2, Polimene ne, Maroglio. Allenatore Buzzanca

Techfind Selargius: Reani 5, Mura 8, Pandori 5, Ceccarelli 9, Pavrette 15, El Habbab 7, Igenito 2, Valenti ne, Lapa ne, Porcu ne, Corongiu ne, Corso ne. Allenatore Righi

Parziali: 16-15; 36-39; 45-45

© Riproduzione riservata