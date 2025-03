Terza sconfitta di fila per una Dinamo che conferma la sua mediocrità. Davanti al proprio pubblico Reggio Emilia si impone 84-58. Gara pessima dove lottano con profitto soltanto Halilovic (16 punti) e Thomas (11 punti e 11 rimbalzi). Gli altri sono tutti sotto la sufficienza ed è preoccupante in vista di una finale di campionato dove ci sarà da lottare per mettere al sicuro la serie A.

La cronaca

Nell'avvio costellato da molti errori sotto misura di entrambe le squadre brilla Veronesi con due triple: 6-10 al 5'. Reggio Emilia si riavvicina ma i cambi biancoblù danno energia con Thomas (6 rimbalzi in 4 minuti) e Sokolowski che in entrata dà il +6.

Nel secondo quarto break di 10-0 dei padroni di casa che ribaltano l'inerzia difendendo meglio: 29-25 al 14'. Una tripla di Uglietti fa scendere il Banco a -7 prima che Bendzius si sblocchi dall'arco.

Nel terzo quarto Fobss e Bendzius continuano a latitare in attacco, né va meglio con Sokolowski da “4”. Invece Reggio segna da tre con Cheatham e Barford e il distacco diventa imponente: 63-47 al 28'.

Nell'ultimo quarto la Dinamo fa scena muta in attacco: finisce a -23 e segna il primo canestro con halilovic dopo 4'20”. Un disastro.

