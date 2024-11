Inizia con una sconfitta beffarda il cammino della Dinamo nella Next Gen Cup, il trofeo per le squadre giovanili dei club che disputano la serie A. Nel girone di Varese, la squadra sassarese viene agganciata e superata negli ultimi due minuti da Trieste che si impone 83-78.

La formazione di Carlini ha disputato un buonissimo primo tempo, chiuso avanti di 8 punti, ma dopo l'intervallo le percentuali al tiro di Trucchetti e Piredda sono scese e Trieste si è fatta sotto. Dal 73-64 del 32' l'attacco biancoblù ha iniziato a fermarsi e l'avversaria ha prodotto un break di 19-5 che ha rivoltato il match. Ancora negli ultimi due minuti la Dinamo aveva 2 punti di vantaggio, ma non è riuscita più a segnare subendo il sorpasso triestino.

Per Trucchetti 23 punti (ma con 5/18 da due) e 7 assist, 16 punti per Piredda (4/12 da due e 5/10 ai liberi), 12 per Vasselli (3/7 da tre) e 13 per Angius, il più preciso dei suoi con 5/7 al tiro. Da segnalare i 13 rimbalzi del montenegrino Mudrusa, che però dal campo ha fatto solo 3/9.

