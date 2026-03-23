Serie C, Torres e Dinamo volano in semifinale. Carbonia si salvaLa Sirius Nuoro e il Calasetta soffrono, ma strappano la "bella" al termine della regular season
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il weekend dedicato alle Gare 2 regala i primi verdetti in Serie C Unica. Due formazioni staccano il pass per le semifinali: si tratta della Torres, che elimina a sorpresa l'Olimpia Cagliari, testa di serie numero 3 del tabellone playoff, battendola anche a Sassari grazie al canestro nel finale di Enrico Casu (77-75). Avanza anche l'altra formazione in orbita Dinamo Sassari, ovvero l'Academy, vittoriosa sull'Antonianum dopo una gara sempre condotta.
Soffrono, ma strappano la "bella" le prime due della classe al termine della regular season: la Sirius Nuoro vince all'ultimo respiro una gara tesa sul campo del Sant'Orsola, mentre il Calasetta passa nel finale contro l'Aurea con lo spunto provvidenziale di Werlich.
Festeggia la salvezza, infine, la Scuola Basket Carbonia, che al palasport di via Deffenu fa suo anche il secondo atto dei playout contro Ozieri e mette al sicuro la categoria. I Demones, invece, avranno a disposizione un'altra chance nel secondo turno contro la Ferrini Quartu.
Aurea-Calasetta 66-67
Fisiokons Sassari: G.Langiu 9, Desole 21, Sanciu 4, L. Langiu 3, Matta 2, Fumanti 8, Sanna 3, F. Basoli 12, Usai, Sall 4, Fadda ne, Macciocu ne. Allenatore C. Basoli
Camping La Salina Calasetta: Amadori 2, Romeo 9, Mpeck 7, Zucca 11, Werlich 21, Ranucci 7, Fucka 6. Allenatore Frisolone
Parziali: 15-16; 33-31; 47-51
Dinamo-Antonianum 83-78
Dinamo Academy: Zoccheddu ne, Brunu 18, Pala ne, Iaci ne, Moscaritolo 4, Giordo 5, Cecchini 13, Meschini 5, Re 17, Ganga 3, Cipriano 16, De Rosas 2. Allenatore Sassu
Antonianum Quartu: Medda 2, R. Mattana 3, Ruggeri 12, Malpede 15, Suriano 10, Jordan 20, Pirisi 2, Neri, A. Mattana, Tiragallo 14. Allenatore Atella
Parziali: 22-18; 43-36; 66-55
Carbonia-Ozieri 72-62
Scuola Basket Carbonia: Zonza, Messina 4, Boi ne, Angius 4, Barreiro 16, Porricino 4, Deliperi 8, C. Cancedda, Cau 7, Sciascia 4, Putignano 25, F. Cancedda. Allenatore Matteu
Demones Ozieri: Cordedda 5, Poloni 12, Carletti 4, Polo, Saba 10, S. Monaco 7, G. Monaco 18, Fara 6. Allenatore Cadoni
Parziali: 21-28; 42-42; 61-53
S. Orsola-Nuoro 68-70
Tavoni Sassari: Vargiu 5, Gueye 2, Angius, Nurra ne, Bertolini 24, Aroni 5, Camboni ne, Raffo 5, Peruzzi 8, Casu 19, Scanu Manunta, Barabino. Allenatore Ruiu
Sirius Nuoro: Assui 5, Loddo ne, Piredda ne, Seddone ne, Canu 9, D. Radakovic 12, Zidda ne, E. Puddu 6, Martis 2, Doglio 17, Galantino 19. Allenatore D. Puddu
Parziali: 16-20; 35-31; 47-49
Torres-Olimpia 77-75
Sef Torres: N. Pitirra ne, Pricchiazzi ne, Perino ne, E. Pitirra 8, Casula 4, Giua 17, Calzaghe ne, Dell'Erba 7, Denti 2, D'Elia 7, Casu 25, Pompianu 7. Allenatore Mura
Olimpia Cagliari: Cossu, Orrù 5, Di Ciaula 7, Chessa 7, Serra 6, Corsi, Onnis 11, Sanna 29, Scanu 2, Tocco 8. Allenatore Zucca
Parziali: 18-28; 33-43; 56-56