L'Esperia chiude col botto la sua campagna di rafforzamento in vista dell'esordio nel campionato di Serie B Interregionale. Il club di Monte Mixi ingaggia l'esperta ala/pivot Stefano Spizzichini, 33enne romano con importanti trascorsi sia in A (Montegranaro e Avellino) che in A2 (Agropoli, Recanati, Trapani, Scafati, Napoli e Ravenna tra le altre). In B nazionale, invece, il nuovo giocatore granata ha sempre militato in compagini che puntavano al salto di categoria, come Fortitudo Bologna, Rieti e Mestre. Nell'ultima stagione, invece, è stato alla Viola Reggio Calabria, nobile decaduta del basket italiano, con cui ha fatto registrare 13 punti e oltre 8 rimbalzi di media, confermandosi tra i lunghi più solidi e performanti della terza divisione nazionale.

Ben dotato in termini di atletismo e fisicità, Spizzichini è abile realizzatore sia sugli scarichi che nell'uno contro uno dal post basso. Il suo arrivo rappresenta la ciliegina sulla torta di un mercato ambizioso: la dirigenza esperina, infatti, non ha voluto disperdere il clima d'entusiasmo creato nella piazza cagliaritana all'indomani della vittoria dei playoff di C Gold, portando a casa dei profili di spessore (Potì, Kucan e Spizzichini) da integrare in un gruppo in larga parte confermato.

Eccezion fatta per i sudamericani Federico Perez e Valentin Garello (trascinatore a suon di canestri per larghi tratti dell'ultimo torneo), coach Manca potrà infatti contare sullo zoccolo duro che ha garantito la promozione: da Sanna a Picciau passando per Floridia, Villani, Cabriolu e Locci.

Nei prossimi giorni vecchi e nuovi granata si ritroveranno nella palestra di via Pessagno per l'inizio della preparazione precampionato. L'esordio è fissato per il 1° ottobre sul parquet di Palestrina.

