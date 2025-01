Continua la marcia dell’Antonianum Quartu in testa al torneo di Serie B Femminile di basket. La compagine quartese, infatti, comanda ancora da imbattuta la classifica con 12 vittorie in 12 gare.

Colpo esterno. L’ultima gioia in casa Antonianum arriva dopo aver espugnato il campo del Nulvi per 43-66. Dopo un primo quarto equilibrato (13-14 al 10’), il quintetto ospite allunga prima dell’intervallo (24-34 al 20’). Al rientro dal riposo lungo le quartesi continuano la loro progressione, portando il divario sul +21 al 30’ (30-51) e, negli ultimi 10’, sul +23 finale. Miglior realizzatrice della gara è Ljubenovic, dell’Antonianum, con 22 punti.

L’inseguitrice. In seconda posizione il San Salvatore supera Su Planu per 52-49. Partita equilibrata. Parità dopo 10’, sul 14-14, con le selargine che prendono il comando del punteggio dal secondo quarto senza, tuttavia, riuscire ad allungare con decisione (28-24 al 20’). Nella ripresa il quintetto allenato da Nicola Massa tiene il comando (38-33 al 30’), portando a casa i due punti grazie al +3 finale. Nel San Salvatore da segnalare i 19 punti realizzati da Porcu.

Le altre. Il Cus Cagliari, che ha osservato il turno di riposo, viene raggiunto in terza posizione dalla Mercede Alghero, vittoriosa sul campo de Il Gabbiano per 49-83. Vantaggio sopra la doppia cifra sin dai primi minuti (9-23 al 10’) e algheresi che ampliano progressivamente il divario fino alla sirena finale. La migliore realizzatrice è Galluccio, della Mercede, con 21 punti. Successo esterno anche per l’Astro, che si impone sul parquet della Virtus Cagliari (49-67). Break decisivo nel secondo quarto, chiuso sul +24 (16-40 all’intervallo). Nella seconda parte la formazione ospite gestisce il vantaggio, conquistando la settima vittoria stagionale. Le padroni di casa, invece, devono accontentarsi della miglior realizzatrice della gara, Ferrarese Cerutti con 23 punti. Infine, vittoria di misura di Elmas, contro la Pallacanestro Nuoro, per 60-56. Ospiti avanti all’intervallo (27-34 al 20’), ma la reazione masese non si fa attendere e al 30’ la situazione si ribalta sul 50-42 del 30’. Nel finale tentativo di recupero ospite, ma Elmas porta a casa la vittoria. Tra le nuoresi da segnalare i 23 punti di Onnis.

