Deve finire a -16 la Dinamo prima di reagire, ma la rimonta si ferma sul -2 e Trento sbanca il PalaSerradimigni: 81-84 il finale. La seconda sconfitta in casa lascia Sassari lontana dalla Final 8 di Coppa Italia, mentre la Dolomiti Energia si conferma capolista a punteggio pieno della serie A. In una gara dove Bibbins ha ritrovato coraggio e iniziativa in attacco (20 punti), ha deluso Fobbs (6). Da segnalare anche i 14 punti a testa di Cappelletti e Bendzius.

La Dinamo inizia con tre triple (9-5) ma Trento cambia tre giocatori e con un break di 15-2 rivolta il match: 13-23 al 9’ con 7 punti consecutivi del play Ford. Una volta presa l’inerzia la squadra ospite la mantiene, anche perché ha molta più varietà di gioco rispetto a Sassari che si affida troppo al tiro da tre e costruisce pochissimo altre soluzioni, anche quando ha due play in campo: -13 al 15’. Bibbins si mette in proprio e con due triple dimezza il distacco, ma il Banco fatica davvero troppo: 38-46 al riposo.

Al rientro la squadra biancoblù prova a riavvicinarsi ma viene cacciata indietro dalle bombe di Lamb. Finisce anche a -16 e riesce a limitare i danni con le iniziative individuali di Bibbins.

Nell’ultimo quarto la difesa diventa più aggressiva e in attacco si vive più di letture che di schemi: il Banco risale sino a -3 con Bendzius e Renfro: 72-75 al 37’. Il -2 lo ottiene uno spumeggiante Bibbins con la tripla, ma prima Cale e poi due liberi di Ford ridanno il +4 a Trento. Mancano 15 secondi, non c’è abbastanza tempo.

