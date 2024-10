Scatta il campionato di A2 Femminile per Nuova Icom Selargius e Sardegna Marmi Cagliari, impegnate sabato pomeriggio nel primo turno stagionale.

Dopo un'estate di profondi cambiamenti, il San Salvatore Selargius potrà partire col conforto del pubblico amico: domani, alle 16, arriverà al PalaVienna il Torino Teen Basket, formazione che va a caccia di un posto in zona salvezza. Il nuovo tecnico giallonero Jonata Chimenti si aspetta una buona prova dopo il percorso positivo in pre season: «Nonostante le poche amichevoli disputate, la squadra si trova già sulla strada giusta», afferma, «rispetto allo scorso anno, Torino ha cambiato essenzialmente il reparto lunghe, inserendo Paleari, Giacomelli e Popovic. Avrà senz'altro messo a frutto l'esperienza dello scorso anno, e dovremo cercare di metterla in difficoltà imponendo un ritmo alto. Iniziare con una vittoria rappresenterebbe una iniezione di fiducia rispetto al lavoro impostato in estate, e ci permetterebbe di affrontare con maggior serenità la trasferta della prossima settimana in casa di una corazzata come il Sanga Milano. Mi auguro che il pubblico ci sostenga con il solito calore. Dal canto nostro, cercheremo sempre di proporre una pallacanestro gradevole e divertente».

Si affaccia con entusiasmo al nuovo campionato anche la Virtus Cagliari, reduce dalla cavalcata nei playoff di B che l'ha riportata, dopo 3 anni di purgatorio, nella seconda divisione nazionale. Il calendario, però, riserva subito alla squadra di coach Staico una delle sfide più dure dell'intera stagione, ovvero la trasferta in casa di Costa Masnaga (palla a due alle 17), compagine accreditata per la lotta al vertice grazie a rinforzi del calibro di Elisabetta Penz, Benedetta Bonomi, Agnieszka Kaczmarczyk (ex Dinamo in A1) e Jennifer Crowder. Faccia tosta ed energia sulle due metà campo saranno i fattori chiave per le virtussine, che nella off season si sono attrezzate per mantenere la categoria inserendo la regista polacca Monika Naczk, l'ala bosniaca Tea Peric, l'esperta pivot Chiara Cadoni, la promettente playmaker Emanuela Trozzola e la lunga ex Selargius Mounia El Habbab.

Coach Staico: «Conosco poco delle nostre avversarie di domani. Sicuramente è una squadra che, considerati gli sforzi fatti quest’estate per rinforzarsi, e avendo anche un allenatore d’esperienza come Luca Andreoli, ha le carte in regola per diventare un’assoluta protagonista del campionato. Ovviamente, come dirò alla squadra prima di entrare in campo, la Virtus non partirà battuta. Ha lavorato bene nel corso di queste settimane che ci hanno separato dall’inizio del campionato: ragazze che non si sono risparmiate dando il massimo ad ogni allenamento, comprese le amichevoli disputate. E’ un gruppo che, considerati i nuovi arrivi, gratamente ha imparato a conoscersi assieme. Una caratteristica questa importante nella nostra squadra, quella che in definitiva lo scorso anno ci ha consentito di vincere il campionato e conquistare la promozione in serie A2. Le ragazze sono pronte e io con i miei collaboratori», conclude, «sono curioso di capire la nostra forza soprattutto ora che cominciamo a lottare per i due punti».

