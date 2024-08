Primo giorno di scuola per la Nuova Icom San Salvatore, che lunedì ha iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A2 Femminile.

Più conferme che novità per il sodalizio giallonero, che proverà a confermarsi sui livelli delle ultime annate (quattro partecipazioni consecutive ai playoff promozione) affidandosi al nuovo coach Jonata Chimenti, arrivato dopo un'esperienza pluriennale alla Stella Azzurra Roma: «Arrivo in una società che negli ultimi anni ha sempre ottenuto ottimi risultati», afferma il tecnico toscano, «la dirigenza ha manifestato la necessità di un cambiamento e ha abbracciato fin da subito le mie idee. Spero che questo matrimonio possa durare il più a lungo possibile. Le giovani sono una risorsa necessaria: non si può più dividere il gruppo senior da quello under. Si tratta di due elementi che devono progredire insieme. La società deve poter offrire un punto d'arrivo per chi affronta il settore giovanile. Per quanto riguarda l'idea di gioco, dipenderà dalle caratteristiche delle giocatrici. Di certo lavoreremo su concetti moderni, tenderemo a tirare spesso in linea con le caratteristiche della pallacanestro attuale».

Primi approcci con la nuova realtà anche per le lunghe Lea Favre e Aida Thiam, chiamate a lottare sotto i tabelloni, e per la cagliaritana Federica Madeddu, di rientro nell’Isola dopo le esperienze di Roma e Firenze. Confermato, invece, parte lo zoccolo duro: Berrad, Mura, Lapa, Porcu, Valenti, Ingenito e, soprattutto, la capitana Silvia Ceccarelli, chiamata a prendere in mano le redini del nuovo gruppo: «Ripartiamo con tanto entusiasmo e voglia di fare», sottolinea la giocatrice laziale, «l'auspicio è che le nuove portino ancor più voglia di lavorare duramente».

