Non è la prima volta da ex, ma è la prima volta dopo la sua seconda esperienza sassarese: domenica al PalaSerradimigni (ore 20) arriva Pistoia che ha appena ingaggiato Zare Markovski dopo l'inizio turbolento con Dante Calabria.

Il coach macedone naturalizzato italiano è stato lanciato nel basket nazionale proprio dalla Dinamo che lo fece esordire nel 1991 in A2, quando la società era della famiglia Milia. Due stagioni e mezzo a Sassari, poi tanti altri club, alcuni prestigiosi come Darassufaka, Virtus Bologna e Milano. irchiamato nel 2018 al posto di Federico Pasquini, che ritornò a fare soltanto il general manager, Markovski disputò sei gare, 3 vinte e 3 perse che non servirono a ottenere i playoff. Sarebbe dovuto restare anche nella stagione successiva per occuparsi delle giovanili ma con Vincenzo Esposito in prima squadra la coesistenza era difficile.

Zare Markovski ha sempre espresso grande riconoscenza a Sassari, per questo il suo arrivo domenica non sarà quello di un avversario, pur capo allenatore di una Pistoia da battere assolutamente, ma il rientro di un vecchio amico della Dinamo.

