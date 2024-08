Ancora un successo per l’Italbasket Under 16 di Giulia Olandi, che si qualifica per la semifinale all’Europeo di categoria in corso a Miskolc (Ungheria).

Nel turno dei quarti di finale, le azzurrine hanno superato anche il Belgio con il risultato di 68-62 dopo una gara sofferta ma quasi sempre condotta nel punteggio.

L’ala algherese è rimasta sul parquet per ben 25 minuti e ha fatto registrare 7 punti con 1 rimbalzo e 2 assist.

Venerdì l’Italia tornerà in campo per affrontare la Finlandia: in palio l’accesso alla finale contro la vincente di Spagna-Francia.

© Riproduzione riservata