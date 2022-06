Nel basket Nba brilla una nuova stella: è l'italo-americano Paolo Banchero, giocatore proveniente dalla squadra di basket universitario dei Duke Blue Devils, che è stato

selezionato dagli Orlando Magic come prima scelta al draft in corso a New York.

L’ala 20enne, 208 centimetri, è figlio di una ex cestista americana, Rhonda Smith, di Mario Banchero, ex giocatore di football universitario di origine ligure, è naturalizzato italiano e ha espresso nei giorni scorsi il desiderio di vestire la maglia azzurra della nazionale italiana di basket.

I nonni di Banchero emigrarono negli Stati Uniti all'inizio del Novecento, per lavorare come contadini e minatori nelle miniere di carbone.

Nel draft (ovvero la selezione delle migliori promesse del basket Usa da parte delle squadre Nba) Banchero è stato preferito ad altre due stelle nascenti: Chet Holmgren del team universitario Gonzaga e Jabari Smith Jr di Auburn.

