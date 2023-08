L’Italia cerca l’ossigeno nella tana del nemico. Alle 14 italiane, gli azzurri di Pozzecco affrontano le Filippine, padroni di casa, per staccare il pass per la seconda fase. A Spissu, Datome e compagni serve una vittoria per garantirsi la qualificazione, dopo la sconfitta di domenica contro la Repubblica Dominicana. Ma potrebbe non servire.

Se infatti l’Angola dovesse battere la Repubblica Dominicana all’Italia basterebbe non perdere con uno scarto superiore agli undici punti. Questo in virtù della classifica avulsa, dove gli azzurri sarebbero forti del +14 inflitto all’Angola.

Non solo. In caso di successo azzurro, se l’Angola dovesse battere Towns e compagni con uno scarto inferiore ai 23 punti, l’Italia passerebbe il turno addirittura da prima del girone. In caso di passaggio, si affronterebbe un nuovo gironcino da quattro squadre, valido per l’accesso ai quarti di finale.

(Unioneonline/L.Ne.)

