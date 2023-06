Di nuovo nella sua Sardegna, ma solo per un breve periodo di vacanza e per il terzo Camp a Santa Teresa Gallura. Il sassarese Marco Spissu ha infatti un altro anno di contratto con la Reyer venezia, eliminata nei quarti scudetto proprio dalla Dinamo.

Non solo, il play Spissu fa parte della nazionale che a fine agosto giocherà nella Fiba World Cup. Gli azzurri allenati da Pozzecco, altro ex di Sassari, si raduneranno a Folgaria il 24 luglio e poi disputeranno ben sette amichevoli per prepararsi ai Mondiali di Manila. La nazionale è stata inserita nel girone con Angola, repubblica Dominicana e Filippine.

Dal 26 giugno al 2 luglio invece Marco Spissu sarà impegnato con la terza edizione del suo camp che si svolge nel Mclub Marmorata di Santa teresa Gallura. Ben 215 gli iscritti dagli 8 ai 16 anni. In soli tre giorni sono andati esauriti i posti, a dimostrazione di quale seguito abbia il play sassarese, tanto che per il prossimo anno si pensa di raddoppiare e fare due turni di camp.

