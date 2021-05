Una squadra giovanissima, dove paradossalmente Marco Spissu coi suoi 26 anni è uno dei veterani. Il play sassarese della Dinamo è tra i 16 convocati dal ct della nazionale Meo Sacchetti per il raduno nella Val Rendena (provincia di Trento) dal 5 al 13 giugno, prima tappa che porta alla quaificazioni per l'Olimpiade di Tokyo del 2021. Al training camp di Pinzolo e Carisolo prendono parte gli atleti non impegnati con le rispettive squadre di club nelle semifinali scudetto e in quelle Nba o di altre nazioni europee.

I convocati - Nicola Akele (1995, ala, Treviso); Davide Alviti (1996, ala, TriesteP); Giordano Bortolani (2000, guardia, Brescia); Leonardo Candi (1997, 190, play-guardia, Reggio Emilia);

Abramo Canka (2002, guardia-ala, Nevezis Kedainiai – Lituania); Guglielmo Caruso (1999, ala, Santa Clara Broncos – NCAA); Mouhamet Rassoul Diouf (2001, ala, Reggio Emilia); Maximilian Ladurner (2001, centro, Trento); Andrea Pecchia (1997, guardia-ala, Cantù); Gabriele Procida (2002, guardia-ala Cantù); Michele Ruzzier (1993, play, Varese); Matteo Spagnolo (2003, play, Real Madrid – Spagna); Marco Spissu (1995, play, Sassari); Leonardo Totè (1997, centro, Bilbao – Spagna), Tomas Woldetensae (1998, 197, guardia, Virginia Cavaliers – NCAA); Simone Zanotti (1992, ala, Pesaro).

Le altre tappe- Il 14 la comitiva azzurra si trasferirà a Milano. Dal 18 al 20 giugno, il torneo internazionale di Amburgo con le tre amichevoli contro Tunisia, Repubblica Ceca e Germania.

La preparazione proseguirà poi a Milano, dove il 24 giugno l’Italia giocherà in amichevole contro il Venezuela al Mediolanum Forum. Sarà quella la data cruciale, perché lo scudetto sarà assegnato al massimo entro il 17 giugno, quindi saranno disponibili tutti o quasi i giocatori convocabili.

L’ultima tappa del viaggio sarà il trasferimento in Serbia a partire dal 25 giugno. L'Italia giocherà le partite del proprio mini girone il 30 giugno contro il Senegal e il 1° luglio contro il Portorico. Le prime due classificate del gironcino disputeranno le semifinali ed eventualmente la finale incrociandosi con l’altro mini girone, quello composto dai padroni di casa, dalla Repubblica Dominicana e dalle Filippine, che hanno sostituito la Nuova Zelanda, out per rinuncia dovuta alla pandemia. Solo la vincitrice del torneo guadagnerà un posto per il torneo di basket ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

