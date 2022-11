Tra i 18 convocati per il raduno che inizia lunedì a Pesaro c'è anche il sassarese Marco Spissu. L'ex play della Dinamo ora in forza a Venezia è tra i 18 chiamati dal coach Pozzecco (altro ex biancoblù) per preparare le due gare valevoli come qualificazione ai Mondiali 2023.

L'Italia affronterà venerdì 11 i campioni del mondo e d'Europa della Spagna mentre il 14 sarà a Tibilisi per giocare contro la Georgia.

Anche se non è più una sorpresa, sicuramente la convocazione di Marco Spissu in nazionale rende merito a un ragazzo che continua a crescere. Il play sassarese ha impiegato appena un mese per diventare uno dei leader di Venezia: in campionato pur non entrando in quintetto è il giocatore della Reyer col miglior plus/minus per la sua capacità di far giocare bene la squadra, in EuroCup gioca 27' di media e ha 11 punti (sempre con buonissime percentuali al tiro) e 4,5 assist.

I convocati

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Dolomiti Energia Trentino)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Unahotels Reggio Emilia)

#35 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A/C, Unahotels Reggio Emilia)

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Germani Brescia)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

