Troppo forte l'Olimpia Milano, e troppo pesanti le assenze in casa Dinamo Sassari. Il torneo internazionale "City of Cagliari" finisce nelle mani delle "Scarpette Rosse" di Ettore Messina, che dominano nella finale del PalaPirastu (83-63) contro un Banco comunque orgoglioso fino alla fine.

Senza Bendzius, Tyree, Charalampopoulos e Cappelletti, coach Bucchi deve fare i conti con la stanchezza dei suoi, troppo corti per far fronte al doppio impegno ravvicinato. La partita prende fin da subito la strada più favorevole ai milanesi, che sfruttano l'efficacia spalle a canestro del fuoriclasse Mirotic per volare sul +10 già nel primo quarto (17-7). Le cose cambiano quando la Dinamo getta nella mischia Diop (applauditissimo dal pubblico cagliaritano), che con la sua energia dà nuova linfa ai compagni, capaci di accorciare fino al -3 al primo intervallo (19-16).

Il secondo quarto è quello che indirizza il match: l'EA7 trova ritmo in attacco con Shields e Hall, e piazza un letale break di 33-12 che non lascia scampo ai sassaresi, che, di fatto, devono alzare bandiera bianca già al 20' sul 52-28.

Il secondo tempo è pura accademia: Milano non fatica a conservare il suo vantaggio contro un avversario orgoglioso, ma troppo spuntato per poter mettere in discussione il risultato finale.

Quattro gli elementi in doppia cifra per l'Olimpia: Poythress (15), Hall (14), Shields (14) e Mirotic (12). Dall'altra parte, invece, non sono bastati i 14 personali di Treier (ma con 4/11 dal campo), i 13 di Gombauld (tra i più positivi) e i 12 a testa per Diop e Whittaker.

«Contro Milano bisogna essere perfetti», ha commentato il tecnico sassarese Piero Bucchi, «noi non lo siamo stati per evidenti ragioni. Lo spirito però è stato quello giusto, perché la squadra non ha mai mollato di fronte alle evidenti difficoltà. Speriamo ora di poter recuperare al più presto gli infortunati, anche per aumentare il livello degli allenamenti. Andare avanti in questo modo non è semplice».

Nella finale per il terzo posto affermazione della Stella Rossa Belgrado, che va a sprazzi nel primo tempo, ma poi viene a capo dei francesi dell'Asvel Villeurbanne per 77-74. Mattatore il play americano Napier, autore di 18 punti con 8 assist.

Dinamo Sassari-Olimpia Milano 63-83

Dinamo Sassari: Treier 14, Kruslin 2, Whittaker 12, Raspino 2, Gombauld 13, Cappelletti ne, Pisano, Dore, Gandini 3, Gentile 5, Diop 12. Allenatore Bucchi

Olimpia Milano: Poythress 15, Pangos 5, Caruso 5, Shields 14, Mirotic 12, Bortolani 8, Stojanovic, Miccoli 2, Kamagate 6, Hall 14, Hines 2. Allenatore Messina

Parziali: 16-19; 28-52; 49-73

© Riproduzione riservata