Ultimo giro di giostra nella fase a gruppi di Eurobasket 2025: alle 17.15 l’Italia torna sul parquet di Limassol per sfidare Cipro. I padroni di casa, sinora sempre sconfitti con scarti larghi, rappresentano l’avversario più abbordabile del girone, ma guai a pensare a una passerella. Per Pozzecco sarà soprattutto un’occasione utile a gestire le forze in vista dell’eliminazione diretta: probabile turnover e più minuti per chi ha fin qui inciso meno, come Procida, Akele e Gallinari.

In classifica, con 7 punti l’Italia è appaiata alla Grecia, che però resta avanti per lo scontro diretto. La qualificazione agli ottavi è già in cassaforte, ma il piazzamento cambia molto: in caso di arrivo al primo posto (scenario possibile soltanto vincendo e sperando in un successo serale della Spagna sulla Grecia) il match a eliminazione diretta sarebbe a oggi contro la quarta del gruppo D (oggi la Slovenia di Doncic). Se invece gli Azzurri resteranno secondi, l’incrocio sarebbe attualmente con la Francia, una delle corazzate annunciate del torneo. L'ultima giornata del Girone D, con Israele-Slovenia e Francia-Islanda in calendario potrebbe però ribaltare le cose.

Intanto, nonostante l’uscita dolorosa con la Spagna, Saliou Niang non ha riportato lesioni gravi alla caviglia: gli esami lo hanno confermato. Il gioiello classe 2004 resterà precauzionalmente a riposo contro Cipro, per essere pronto a riprendere posto già nell’ottavo di finale di domenica.

