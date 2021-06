Non tutti i giocatori della Dinamo sono in vacanza. Marco Spissu ha un'estate intensissima. Anzitutto la nazionale, inseguendo il sogno di partecipare all'Olimpiade di Tokyo: da venerdì il play sassarese si allenerà in Val Rendena (provincia di Trento) agli ordini del coach Meo Sacchetti. L'impegno con la comitiva azzurra proseguirà ad Amburgo, dove dal 18 al 20 giugno disputerà tre amichevoli contro Tunisia, Repubblica Ceca e Germania.

Rientro quindi a Milano dove il 24 giugno l’Italia affronta in amichevole il Venezuela. Se Spissu farà parte della squadra anche per quel match, vuol dire che sarà nel gruppo che cercherà il pass per l'Olimpiade di Tokyo nei match contro Senegal (30 giugno) e Portorico (1° luglio).

Il girone di qualificazione si concluderà il 4 luglio. Il giorno dopo il play rientrerà in Sardegna per l'inizio del 1° Marco Spissu Basketball Camp, in programma dal 5 all’11 luglio al Baia delle Mimose Hotel & Residence di Badesi. Non solo tecnica, ma anche divertimento e socializzazione per un evento che ha come coordinatore tecnico Marco Rota (per due anni di fila miglior coach della A1 femminile), Antonello Sorci (giovanili Brescia) e Matteo Pitzalis, tecnico di Basket 90 e Azzurra Oristano.

Quanto sia atteso il camp lo dimostrano i numeri: pochi giorni dopo l’apertura delle iscrizioni, tutti i 100 posti disponibili sono andati esauriti. A partecipare saranno atleti e atlete provenienti non solo dalla Sardegna, ma anche da Liguria, Lombardia e Piemonte. Tutti nati tra il 2005 e il 2013.

Intanto i tifosi sardi si augurano che nella Dinamo edizione 2021/22 ci sia ancora Marco Spissu. Il play ha ancora un anno di contratto, ma qualora arrivi un'offerta da club di EuroCup o Eurolega, la società lo lascerebbe andare via come a suo tempo fece per Achille Polonara, andato in Spagna, al Baskonia Vitoria.

