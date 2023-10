Resta a secco nella A1 femminile la Dinamo Women. Dopo la sconfitta col Campobasso arriva quella di Sesto San Giovanni contro il Geas: 56-47 il finale.

La gara è stata equilibrata, anche se in testa sono rimaste più a lungo le padrone di casa. La buona partenza di Raca e la doppia doppia dell'esterna Joens e della lunga Hollingshead (25 rimbalzi in due) sono state vanificate dalle pessime eprcentuali nel tiro da tre punti: appena 5/30, con la play Carangelo in serata negativa, 0/6.

La squadra sassarese ha comunque retto sino al 36' quando si è avvicinata a due punti: 49-47. Da quel momento in poi però la formazione di Restivo non ha più segnato e il Geas ha chiuso il matc coi canestri di Trucco e Bestagno.

Tabellino Dinamo: Raca 14, Carangelo 2, Kaczmarczyk 2, Hollingshead 10, Joens 12, Carta ne, Toffolo 7, Crudo ne, Spiga ne, Togliani. All. Restivo.

© Riproduzione riservata