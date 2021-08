Avvio casalingo nel secondo campionato della squadra sassarese nella massima serie di basket femminile. La Dinamo partirà il 2 ottobre al PalaSerradimigni contro il Limonta Costa Masnaga.

Nella seconda giornata, trasferta a San Martino di Lupari. Entrambe sono arrivate ai playoff scudetto nella stagione passata, anche se non hanno superato il primo turno.

Il big match contro le campionesse d'Italia della Reyer Venezia verrà disputato fuori casa, il 28 novembre, così come quello contro la finalista per il titolo Famila Schio, in programma il giorno dopo Natale.

Grande attesa pure per la partita contro la Virtus femminile: il 6 novembre a Bologna la squadra allenata da Antonello Restivo se la vedrà contro un organico molto rinforzato, basti citare l'ingaggio di Zandalasini e Dojkic.

Chiusura della stagione regolare, il 6 aprile a Sesto San Giovanni.

Da ricordare che oltre al campionato la Dinamo femminile debutterà nella EuroCup. La formazione sassarese dovrà giocare le eliminatorie: il 18 agosto il sorteggio indicherà quale sarà l'avversaria.

© Riproduzione riservata