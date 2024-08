La notizia era pressoché scontata, ma ora ha anche i crismi dell'ufficialità: dopo la stupenda cavalcata dell'ultima stagione, che è valsa la promozione dalla B regionale all'A2 Femminile, la Virtus Cagliari ha scelto di confermare il tecnico Fabrizio Staico, che ritroverà dunque quella categoria affrontata per l'ultima volta nel 2019 sulla panchina del San Salvatore Selargius.

Assieme a Staico, che sarà ancora responsabile del settore giovanile, siederà nuovamente sulla panchina virtussina anche l'assistant coach Fabrizio Zirone. Lo staff tecnico verrà poi completato dal gruppo dei preparatori fisici: Simone Porta, Gianmarco Inconi e Laura Pellegrini, che di recente ha frequentato il corso di preparatore fisico organizzato dal Comitato regionale della Fip.

L'inizio della preparazione è previsto per la fine di agosto. Tra le new entry dovrebbe esserci la lunga Mounia El Habbab, in uscita dal San Salvatore.

