La Techfind San Salvatore chiude la propria prima storica serie playoff promozione dell’A2 di basket come l’aveva iniziata: battendo la Brixia. Un successo per 56-58, ottenuto al termine di una gara2 combattutissima sul parquet dell’ambiziosa compagine bresciana, che si somma al 62-56 che le giallonere avevano messo a referto in gara1, giocata mercoledì scorso al PalaVienna. Se il cammino del Brescia, costruito per salire in A1, finisce qui, quello del Selargius prosegue con la semifinale, sempre al meglio delle tre, che la Techfind disputerà col San Giovanni Valdarno, passato al livello successivo dopo aver eliminato la Nico Basket (battuta 54-67 e 65-59).

Un risultato che evidenzia la bontà del lavoro svolto dalla società selargina, che la scorsa estate si era trovata a ricostruire da zero roster e staff tecnico e ha saputo trasformare un imprevisto in un'opportunità straordinaria.

LA GARA - Brixia, subito aggressiva, sigla un parziale di 5-0 e chiude il primo quarto avanti 14-10, ma il San Salvatore trova le giuste soluzioni che valgono il sorpasso e il massimo vantaggio (16-21) al 2’ del 2º quarto, che si chiuderà con le padrone di casa avanti di misura (31-30) grazie a una tripla allo scadere. A inizio ripresa le bresciane cercano lo strappo ma la Techfind non cede, Manzotti, Pinna e Ceccarelli consentono di chiudere la frazione sul 43-43 e nell’ultima la tripla e i quattro liberi di Zanardi non bastano a reggere il passo delle giallonere, che rispondono con Ceccarelli, El Habbab e Manzotti e non lasciano speranze alle avversarie.

Come in gara1, travolgente Ceccarelli, top scorer dell’incontro con 20 punti (e 2 assist). In doppia anche Granzotto (12 punti, 3 rimbalzi e 5 assist), determinante El Habbab (15 rimbalzi e 8 punti).

IL COMMENTO - “Felicissimi di aver passato il turno. Questo è un gruppo che non ha mai mollato e, pur avendo attraversato alti e bassi, ha lavorato dal primo giorno con grande impegno per ottenere questi risultati”, sottolinea entusiasta coach Roberto Fioretto. “La squadra ha giocato a livelli altissimi, anche chi non è entrata in campo è stata sempre pronta a dare una mano, tutte hanno dato qualcosa di importante. Queste due vittorie ci regalano convinzione ed entusiasmo, che dovremo incanalare sui giusti binari, adesso ci concentreremo sul Valdarno e ce la giocheremo come abbiamo fatto contro Brixia”.

