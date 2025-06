Sfuma sul più bello il sogno della finale per l’Italbasket femminile. Al Pireo, nella semifinale dell’Europeo, le Azzurre cedono 66-64 al Belgio dopo una rimonta spettacolare nell’ultimo quarto che le aveva addirittura riportate avanti a pochi minuti dalla sirena. Un finale amaro, deciso da una tripla di Delaere a 18 secondi dal termine, ma che non cancella una prestazione coraggiosa e di grande qualità contro le campionesse d’Europa in carica.

Per l’Italia si tratta comunque di un traguardo storico: la semifinale continentale mancava da trent’anni, e il cammino non è ancora finito. Domenica alle 16.30 (ora italiana), ancora al Pireo, le ragazze di Capobianco sfideranno la Francia nella finale per il terzo posto. Un’occasione importante per tornare a conquistare una medaglia europea, assente dal 1995.

La gara. L’Italia parte forte e chiude avanti il primo quarto (20-17), poi subisce la pressione belga nei due periodi centrali, scivolando fino al -14. Sembra finita, ma nell’ultimo quarto le Azzurre alzano l’intensità e piazzano un parziale di 15-0, con Fassina, Pan e Cubaj protagoniste. A quattro minuti dalla fine l’Italia è avanti di tre, poi arriva il sorpasso belga allo sprint finale. Miglior marcatrice italiana proprio Cubaj (13 punti e 10 rimbalzi), doppia cifra anche per Zandalasini e Fassina.

In ogni caso, l’Italia ha già staccato il pass per il torneo pre-Mondiale del 2026.

Italia-Belgio 64-66

Italia: Keys 4, Pasa, Verona 6, Zandalasini 11, Pan 6, Cubaj 13, Madera, Santucci 6, Fassina 11, Andre 4, Spreafico 3, Trimboli. Allenatore Capobianco

Belgio: Ramette ne, Claessens 5, Delaere 8, Meesseman 15, Linskens 8, Mununga 2, Massey ne, Vervaet ne, Lisowa 2, Vanloo 15, Allemand 11, Joris ne. Allenatore Thibault

Parziali: 20-17; 33-40; 43-57

