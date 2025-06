È proprio rivoluzione. La Dinamo saluta ufficialmente anche i due stranieri che sembrava avessero qualche chance di restare: il play Briante Weber e la guardia-ala Brian Fobbs. Si aggiungono alla lista dei già annunciati partenti: la guardia Erten Gazi, l'ala Michal Sokolowski, il lungo Nate Renfro e il centro Miralem Halilovic, più il lituano Eimantas Bendzius che ha firmato per Udine e il play Justin Bibbins rientrato in Francia, a Digione.

In altre parole su nove stranieri è rimasto il solo Rashawn Thomas, richiamato a campionato in corso. È l'ammissione di un fallimento nelle scelte. Sottolineato dalla partenza degli italiani Matteo Tambone (rientrato a Pesaro), Giovanni Veronesi (andrà a Cremona), più Alessandro Cappelletti e Mattia Udom. Anche in questo caso, un solo superstite, il centro Luca Vincini, al quale è stato aggiunto l'alapivot Andrea Mezzanotte. Arriveranno altri tre italiani nuovi (Zanelli, Ceron e Seck) più un ragazzo delle giovanili.

Insomma, la Dinamo affidata ancora a coach Massimo Bulleri dovrà ripartire quasi da zero, con l'urgenza di trovare subito l'amalgama per non iniziare il campionato a handicap come accaduto nelle ultime stagioni.

