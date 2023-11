Continua a vincere la Techfind Selargius, che al PalaVienna supera la Scotti Empoli (71-58 il finale) e centra la terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie A2 Femminile.

A trascinare la squadra giallonera ci ha pensato il capitano Silvia Ceccarelli, mattatrice assoluta con 27 punti e 7/8 dall'arco. Ma coach Simone Righi può sorridere per una prova di squadra maiuscola, come testimoniano gli 8 punti (con altrettanti assist e 5 rimbalzi) di Mura, i 12 personali con 9 rimbalzi di Pavrette e la solita prestazione ad alta spettacolarità della playmaker Granzotto.

La gara. Cariche dopo le due vittorie in serie su Carugate e Moncalieri, le selargine approcciano la gara con spirito positivo e doppiano le avversarie sul 12-6 grazie a una Ceccarelli indiavolata al tiro pesante. Il piano partita di Empoli prevede ricezioni in serie vicino a canestro per le lunghe Miscenko e Manetti, che limitano i danni al 10' (18-12) e tengono la compagine toscana in scia anche a metà partita sul -4 (34-30).

Al rientro in campo arriva lo strappo definitivo: Ceccarelli e Granzotto continuano a realizzare dai 6,75 m, producendo un break di 8-1 che piega le gambe alla Scotti. Le ospiti provano a recuperare affidandosi alla difesa a zona, ma non basta: la Techfind, in piena fiducia, tocca anche il +17 per poi domare agevolmente gli ultimi tentativi di rientro delle avversarie nel finale.

«Stiamo continuando il percorso di crescita intrapreso in queste ultime settimane, oggi la prestazione è stata davvero ottima», commenta coach Simone Righi, «dal primo momento abbiamo impattato positivamente sul parquet e abbiamo mantenuto un ritmo costante per tutta la partita. Ogni volta che Empoli provava a inseguirci noi siamo stati bravi a stringere le maglie in difesa. Sono state tutte bravissime. Ci tengo a ringraziare il pubblico: dà sempre una spinta, una marcia in più, è il nostro sesto uomo. Questo sabato si torna in campo, dobbiamo affrontare una trasferta difficile a Roma; ripartiamo da questa carica strepitosa e con la testa giusta».

Techfind San Salvatore Selargius - USE Rosa Scotti Empoli 71 - 58 (18-12, 34-30, 58-44, 71-58)

TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS: Reani*, El Habbab 9 (4/9, 0/2), Mura* 8 (1/4, 2/6), Pandori, Berrad 8 (2/6, 1/3), Granzotto* 7 (2/2, 1/4), Valenti NE, Ceccarelli* 27 (2/4, 7/8), Lapa NE, Corongiu NE, Pavrette* 12 (6/14 da 2), Poddighe NE

Allenatore: Righi S.

Tiri da 2: 17/39 - Tiri da 3: 11/26 - Tiri Liberi: 4/7 - Rimbalzi: 37 7+30 (Pavrette 9) - Assist: 19 (Mura 8) - Palle Recuperate: 7 (Berrad 2) - Palle Perse: 14 (Squadra 3)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Castellani* 7 (1/2, 1/5), Ruffini* 1 (0/7, 0/1), Patanè 6 (3/4, 0/3), Stoichkova 11 (4/8, 1/4), Merisio 2 (1/3, 0/4), Avonto, Villarruel* 8 (2/4, 1/4), Manetti* 14 (6/11 da 2), Antonini, Miscenko* 9 (3/8 da 2)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 20/48 - Tiri da 3: 3/22 - Tiri Liberi: 9/15 - Rimbalzi: 48 18+30 (Miscenko 15) - Assist: 10 (Castellani 2) - Palle Recuperate: 7 (Ruffini 2) - Palle Perse: 16 (Castellani 5)

Arbitri: Spinelli J., Tomasello C.

© Riproduzione riservata