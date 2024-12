Luci e ombre nel sabato delle squadre sarde impegnate nel campionato di Serie A2 Femminile. Stavolta la copertina spetta di diritto alla Nuova Icom Selargius, che contro ogni pronostico manda al tappeto San Giovanni Valdarno (71-56), arrivata al PalaVienna con le stimmate della capolista imbattuta con 9 successi su 9.

Prestazione da incorniciare per le giallonere, che hanno confermato una volta di più i progressi offerti dalla cura Maslarinos, giunto al terzo successo su 4 gare alla guida del San Salvatore. A trascinare, dal punto di vista statistico, è stata la solita Lea Favre, ma tutto il collettivo della Nuova Icom ha brillato, dimostrandosi capace di giocare su alti livelli per tutti i 40'.

Dopo un avvio deciso (già +7 al 10’), le selargine hanno mostrato un piglio autoritario anche nella fase centrale del match, allungando fino al +17 nel terzo quarto grazie alla precisione dell'ala/pivot svizzera Lea Favre, precisa sia da sotto canestro che dalla media distanza. Tardiva la reazione delle toscante, che dopo aver toccato anche il -21 non sono riuscite a scalfire il predominio delle padrone di casa, vittoriose con pieno merito al 40'.

Per il San Salvatore si tratta del quarto successo stagionale, che consente di lasciare la zona calda della classifica e avvicinare la quota playoff.

Netta battuta d'arresto, invece, per la Sardegna Marmi Cagliari, che dopo 6 successi consecutivi inciampa sul parquet della Scotti Empoli, vice capolista del Girone A (76-31). Partita senza storia al PalaLazzeri, con le padrone di casa capaci di andare in fuga già alla pausa lunga sul +21 per poi archiviare la pratica senza patemi nella ripresa. Giornata no per le virtussine, tradite anche dalle percentuali precarie al tiro: appena 16% (11/66).

Nuova Icom Selargius-Galli S. Giovanni Valdarno 71-56

Nuova Icom Selargius: Mura 4, Berrad 7, Favre 25, Thiam 11, Ceccarelli 15, Madeddu, Ingenito 3, Pinna 6, Valenti, Lapa, Porcu. Allenatore Maslarinos

S. Giovanni Valdarno: Degiovanni 6, Rossini 12, Mioni 8, Conde Duran 7, De Cassan 2, Rinaldi ne, Lazzaro ne, Stroscio 8, Cruz Ferreira 3, Amatori ne, Di Fine 10. Allenatore Garcia Fernandez

Parziali: 21-14; 42-35; 60-43

Scotti Empoli-Sardegna Marmi Cagliari 76-31

Scotti Empoli: Colognesi 6, Ianezic 6, Castellani 18, Antonini 2, Vente 16, Tarkovicova 12, Leghissa 3, Fiaschi, Ruffini 3, Ndiaye 1, Chelini 2, Casini 7. Allenatore Cioni

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 12, Cadoni, Trozzola 6, Pellegrini Bettoli 2, El Habbab 9, Peric, Valtcheva, Vargiu, Gallus, Pasolini, Podda 2, Anedda. Allenatore Staico

Parziali: 18-10; 38-17; 60-27

