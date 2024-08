È iniziata a Sassari la preparazione della Dinamo Woman alla quinta stagione nella A1 femminile e di questi tempi è già una vittoria, data la crisi di un movimento che Lega e Federazione non riescono a ravvivare e in estate ha perso ben tre formazioni.

Con l'arrivo dell'americana Shaylee Gonzales e la conferma della giovanissima Giulietta Spiga, l'organico è quasi al completo. Tra qualche giorno arriverà anche l'americana Sparkle Taylor.

Il coach Antonello Restivo deve per l'ennesima volta amalgamare un gruppo rivoluzionato, che ha mantenuto solo due giocatrici (il play Carangelo e l'ala Toffolo) delle otto abitualmente impiegate.

«Vedremo la quinta Dinamo con un assetto cestistico diverso. Ho deciso di avere e chiedere più profondità rispetto a quello che avevamo gli altri anni da parte delle lunghe, loro ci potranno aiutare molto per aprire di più gli spazi e allargare maggiormente il campo. Tutte le guardie che abbiamo preso hanno grandissima qualità nelle mani e questo gli permetterà di creare dei vantaggi per sé stesse e per le compagne, questo sarà una chiave in più perché l’obiettivo sarà attaccare sin dal primo secondo ogni singolo vantaggio e come sempre alzare i ritmi e i possessi».

