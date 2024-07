Piemontese di nascita, ma di formazione anche americana: la play Chiara Grattini, 23 anni, ha infatti frequentato il college di Tulane negli Usa per quattro stagioni disputando la Ncaa. La Dinamo ha messo sotto contratto la talentuosa giocatrice cresciuta nel vivaio della Don Bosco. La sua altezza di 177cm le consente di giocare e difendere anche sulle guardie.

Chiara Grattini ha debuttato in A2 con Moncalieri nel 2017, a 16 anni, poi è andata a Pordenone. Nel 2018 arriva la chiamata alla Reyer Venezia: in laguna contribuisce alla vittoria dello scudetto orogranata under 18 nel 2019 e under 20 ed esordisce nella massima serie. Ha fatto anche parte delle nazionali Under 16, 17 e 18.

Il commento di coach Antonello Restivo: "Siamo felici della firma di Chiara che ritorna dall'esperienza negli Stati Uniti: è una giovane con tanta voglia di fare ed esprimersi e sono convinto che per lei potersi confrontare con giocatrici di esperienza sia un grande plus per la sua carriera. È una giovane sulla quale vogliamo lavorare e che siamo sicuri possa darci tanto".

