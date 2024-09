Primo round per conquistare un posto nell'Eurocup Femminile. La Dinamo Women è impegnata mercoledì sera in Grecia (inizio alle 19.30 italiane) contro il Giannina. La qualificazione si gioca sulla distanza di due partite, il ritorno è previsto per il 25 settembre al PalaSerradimigni.

Difficile capire il valore della rinnovatissima squadra sassarese che oltretutto ha disputato tutto il campionato senza la lunga Begic, giocatrice reduce da infortuni che ha bisogno di una gestione oculata.

Il coach Antonello Restivo ha dichiarato alla vigilia della partenza: «Affrontiamo una competizione a cui teniamo molto, abbiamo dimostrato negli ultimi tre anni di giocare sempre a testa alta e di uscire dal torneo avendo dato tutto. Non vediamo l’ora di scendere in campo, la qualificazione ovviamente si gioca nelle due partite e sarà importante gestire le situazioni e curare ogni minimo dettaglio che ci può tornare utile nel ritorno al PalaSerradimigni. Giannina è una squadra molto pericolosa, tre americane di livello, un telaio con giocatrici greche che si conoscono bene e hanno fatto la storia del club, non sarà facile, ma ce la giocheremo fino in fondo».

