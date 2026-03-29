Richards è infortunata? Nessun problema, ci pensa Ashley Egwoh: il giovane pivot italiano è la trascinatrice con 19 punti della Dinamo Women a Brescia: 57-66 il finale.

Un colpaccio che pareggia la sconfitta casalinga in gara-uno. Sarà la bella di giovedì al PalaSerradimigni a decidere chi resta nella A1 femminile.

Le padrone di casa sono partite meglio nel primo quarto, ma nella seconda frazione un break da 10-0 ha rovesciato l'inerzia a favore delle ospiti, che anche quando hanno incassato un parzialino di 10-0 sono rimaste in scia e al riposo erano a +2. I rimbalzi di Treffers (10), l'efficacia di Egowh in area e le triple di Poindexter hanno portato Sassari avanti di 10 lunghezze (32-42 al 24') e da quel momento la formazione sassarese ha controlalto senza rischiare troppo.

Migliori realizzatrici Egwoh con 19 punti, Poindexter con 16 e Boros con 14.

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