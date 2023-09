Con una rimonta a perdifiato nell'ultimo quarto la Dinamo Women supera Brixia per 65-59 e porta a casa il terzo posto dal Torneo Internazionale "Sa Duchessa", disputato al PalaCus di Cagliari.

Prestazione dai due volti per la squadra di Antonello Restivo, che per due quarti abbondanti ha sofferto la maggior brillantezza delle bresciane, abili a esplorare le soluzioni vicino a canestro con l'ala/pivot greca Louka. Con una rotazione ridotta (Togliani out a causa di un infortunio subìto nella semifinale con Miskolc, e Joens ancora impegnata in Wnba), e le gambe pesanti a causa dei carichi di lavoro, le sassaresi hanno sofferto nella fase centrale dell'incontro, presentandosi in ritardo di 7 lunghezze (36-29) alla pausa lunga e scivolando ulteriormente indietro al 30'. Ma proprio quando Brescia sembrava in controllo della gara, la Dinamo si è scatenata. La polacca Kaczmarczyk ha indicato la strada nella metà campo difensiva, mentre in attacco si è scatenata Carangelo, che a suon di triple ha guidato il parziale di 26-6 che ha permesso al Banco di ribaltare il match nei 10 minuti finali. Successo importante per il morale in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione, fissato per il 22 settembre a Pordenone con la semifinale di Supercoppa contro Schio.

Proprio la squadra veneta, campione d'Italia in carica, ha iscritto il suo nome nell'albo d'oro della competizione cagliaritana, superando per 79-63 le ungheresi di Miskolc nella finale per il primo posto (12 di Keys e Sottana, 11 di Crippa, eletta miglior giocatrice del torneo.

Brescia-Dinamo Sassari 59-65

Rmb Brixia: Landi 2, Zanardi 5, Tomasoni 3, Pinardi, Moreni ne, Louka 20, Scalvini, Rainis, Boothe 8, Garrick 13, Skoric 8. Allenatore Zanardi

Dinamo Sassari: Raca 14, Carangelo 23, Carta ne, Toffolo, Crudo 5, Kaczmarczyk 16, Hollingshed 5, Trampana ne, Makurat 2. Allenatore Restivo

Parziali: 13-15; 36-29; 53-39

