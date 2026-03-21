Sfila la storia del basket domani al Forum di Assago, dove l'Olimpia celebra i 90 anni dal primo scudetto. Alle 16 c'è anche la gara contro una Dinamo che ancora ha bisogno di una-due vittorie per la certezza matematica di restare in serie A.

Sulla carta il pronostico è abbastanza chiuso, anche se la formazione di casa potrebbe risentire in parte delle fatiche di Eurolega in Turchia, dove è stata sconfitta venerdì notte dal Fenerbahce per 79-75. Vale la pena provarci ugualmente "ma dobbiamo fare la nostra migliore partita per intensità e fisicità" avverte il coach biancoblù Veljko Mrsic.

Nell'Armani c'è anche l'ex Ousmane Diop che per la verità ultimamente il campo lo vede pochissimo. Talento, fisicità e atletismo in abbondanza per Milano che comunque in casa ha perso tre volte, le ultime due contro Varese e Brescia.

Per il Banco un test in vista dello scontro-salvezza contro Treviso di domenica prossima, una gara che deve servire a migliorare la condizione di Marshall, rientrato la settimana scorsa dopo tre mesi di stop per infortunio, e di Macon, che nelle due partite giocate ha iniziato benissimo ma ha finito in calando.

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