Se non tutti e due, almeno uno tra la guardia-ala Kruslin e l'ala piccola Jones. Staff medico e tecnico lavorano come di consueto insieme per fare rientrare gli infortunati, anche perché come si è visto a Verona, non è che si può sempre sperare in prestazioni straordinarie per coprire le assenze. La settimana è accorciata: si gioca infatti sabato, al PalaSerradimigni con inizio alle 12. L'avversaria è Treviso, a +4 dal quartetto che esprimerà le due retrocesse.

All'andata Treviso vinse 79-71 contro un Banco senza Dowe e ancora alla ricerca di un'identità e di equilibri tattici. Oggi la situazione è diversa, ma anche Treviso ha acquistato sicurezza.

La Dinamo vuole riprendere subito il cammino interrotto a Verona. La vittoria significa restare al quarto posto e arrivare poi alla trasferta di Brindisi con un vantaggio in classifica e psicologico che possono essere decisivi nella sfida determinante per la griglia playoff.

