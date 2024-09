La Dinamo Sassari porta a casa il City of Cagliari. Nella finale del PalaPirastu i biancoblù di Markovic superano i vice campioni d'Italia della Virtus Bologna per 69-68 grazie al canestro decisivo di Cappelletti a 15 secondi dalla sirena e proseguono con fiducia il loro percorso di pre season.

Di fronte ai duemila spettatori, caldissimi, del PalaPirastu, i sassaresi (privi di Halilovic, precauzionalmente out dopo la botta al volto subita nella semifinale contro il Paok Salonicco), hanno interpretato bene la gara fin dalle prime battute grazie all'ottima vena di Vincini. Il giovane pivot torinese è stato infatti l'ispiratore del break iniziale di 10-2 in favore del Banco, che al 10' ha chiuso in vantaggio sul 20-12 mostrando ottimo piglio sui due lati del campo.

Nel secondo periodo la Virtus ha reagito sfruttando la fisicità dei suoi lunghi (Zizic su tutti) e si è rimesso in carreggiata migliorando l'attenzione difensiva. Due triple consecutive di Morgan e un canestro a fil di sirena realizzato da Clyburn hanno permesso ai bolognesi di prendere la testa dell'incontro e di andare sul +1 al 20' (37-38).

Al rientro in campo la gara si è incattivita dopo un alterco tra Sokolowski e Clyburn (sanzionati con un doppio tecnico). Le V Nere hanno approfittato della bagarre per spostare l'inerzia dalla loro parte, ma dopo qualche minuto di assestamento, il Banco si è rimesso in carreggiata con l'energia di Vincini e i punti veloci trovati da Cappelletti e Sokolowski (53-50 al 30'). Nel finale punto a punto, a decidere, è stata la lucidità dello stesso Cappelletti, che con un bel canestro rovesciato, a una manciata di secondi dalla sirena conclusiva, ha permesso al Banco di dare la spallata decisiva al match e di portare a casa la vittoria.

La Dinamo proseguirà la sua preparazione con il torneo di Sarajevo, in programma il 14 e 15 settembre. Cinque giorni dopo arriveranno gli impegni ufficiali, con i preliminari di Champions League ad Antalya.

Dinamo Sassari-Virtus Bologna 69-68

Banco di Sardegna Sassari: Cappelletti 13, Piredda ne, Bibbins 8, Trucchetti, Halilovic ne, Fobbs 12, Tambone 2, Udom 3, Bendzius 5, Vincini 9, Sokolowski 14, Renfro 3. Allenatore Markovic

Segafredo Bologna: Tucker, Pajola 5, Clyburn 9, Visconti, Cooke, Shengelia 12, Hackett 5, Morgan 8, Polonara 5, Diouf 4, Zizic 16, Akele 4. Allenatore Banchi

Parziali: 20-12; 37-38; 53-50

