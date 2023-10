Da Stettino in Polonia a Bologna. Seconda trasferta settimanale per la squadra sassarese che si rituffa in campionato per affrontare domenica una delle capolista: la Virtus, sempre vincente nelle prime tre giornate.

«Non abbiamo molto da perdere e quindi possiamo avere un approccio migliore rispetto alla Champions» dice il play Alessandro Cappelletti. Che aggiunge: «Alla nostra squadra manca lo storico, il mese e mezzo della pre-season, che sarebbe stata importante per una squadra come la nostra che ha fatto tante aggiunte, stiamo cercando di rendere brevi i tempi per imparare a conoscerci in campo».

La Dinamo ha perso contro Napoli e Cremona, ma ha battuto nel turno scorso Treviso in quella che è finora l'unica vittoria stagionale. La Virtus Bologna ha sconfitto Scafati, Varese e Trento.

Nella formazione biancoblù ancora assente l'ala Raspino, mentre non destano preoccupazione i giocatori acciaccati.

