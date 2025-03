Ritorna al PalaSerradimigni la Dinamo che domenica a mezzogiorno ospita Venezia. La Reyer ha raddrizzato una stagione iniziata a rilento e ora tallona i playoff, più in linea con gli ambiziosi programmi estivi.

La Dinamo invece si trova lambita dalla lotta per la salvezza e deve provare a replicare il colpaccio dell'andata quando vinse al PalaTaliercio 84-78 con 19 punti a testa di Bibbins e Fobbs.

Il coach massimo Bulleri spiega: "E' stata una settimana intensa fisicamente e mentalmente, sono ottimista sotto questo punto di vista ma chiedo alla squadra ancora un passo in avanti perché dobbiamo arrivare al massimo delle potenzialità. Venezia ha il suo punto di forza nell'atletismo e l'arma più continua nel contropiede. Voglio aggressività in difesa per 40 minuti".

Qualche acciacco fisico lascia in dubbio chi dei sette stranieri utilizzabili andrà in tribuna, anche se la guardia Gazi appare il candidato più probabile all'esclusione.

