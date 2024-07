L'anno scorso la Turchia fu fatale a Brindisi e Varese che non superarono i preliminari della Champions. A settembre la Dinamo cercherà di fare meglio. La squadra affidata a Nenad Markovic giocherà la semifinale venerdì 20 settembre contro la vincente del match dei quarti tra i lituani della Juventus Utena e i serbi dello Spartak.

L'allenatore biancoblù presenta le sfide: «Conosco bene i serbi, hanno allestito una squadra importante per i preliminari, non sono assolutamente da sottovalutare, sono competitivi così come i lituani. Sono squadre ostiche e scorbutiche soprattutto nei match da dentro – fuori. Poi ci sono altre favorite come Bonn e Andorra che hanno roster di livello e che possono giocarsi tutte le chance di qualificazione».

Qualora il Banco riesca a battere la vincente tra Utena e Spartak dovrà infatti affrontare la finale contro una tra Bonn e chi passerà tra gli spagnoli di Andorra e Anversa. L’eventuale finale sarà il 22 settembre alle 20.30 italiane. Chi vince il raggruppamento sarà nel girone di Champions con Aek Atene, Riga e Maccabi Ramat Gan.

© Riproduzione riservata