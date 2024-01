Sassari spreca il match ball. Nell’arrivo in volata del PalaSerradimigni vincono i francesi (91-95) che ora avranno il fattore campo nella terza e decisiva partita di mercoledì prossimo.

Davvero un peccato, perché la formazione di Bucchi pur con qualche difficoltà era riuscita a coronare l’inseguimento al 34’ sorpassando con le triple di Kruslin (il migliore con 18 punti insieme a Turee, 21) ma poi Campbell ha avuto le fiammate vincenti

Il Banco sbaglia qualche tiro da sotto di troppo e la gara resta equilibrata: 9-8 al 5’. I cambi francesi funzionano meglio (11-16 al 8’) ma l’attacco ha Tyree sul quale appoggiarsi: due triple per non far scappare i francesi, 20-23 il primo quarto.

Nella seconda frazione l’attacco biancoblù diventa farraginoso, fatica contro la pressione anche a tuttocampo degli ospiti, che invece si staccano sensibilmente con le triple di Campbell e Ayayi: 35-46 al 19’.

Troppo poco dalle ali Charalampopoulos e McKinnie: 2 punti a testa all’intervallo.

Nel terzo quarto sono Tyree e Kruslin a reggere le sorti dell’attacco del Banco che a inizio ultimo quarto pareggia con un canestro da sette metri di Gentile: 66-66. Ma Randall risponde con due triple e ridà ossigeno ai francesi.

Le triple di Kruslin portano Sassari anche a +4 al 34’, ma Bucchi preferisce toglierlo due minuti dopo perché ha 4 falli. Campbell ha fiammate da leader e riporta avanti i suoi: 86-88 al 38’. Dalla lunetta la chiude Sako.

